Toques & Bottes d’Automne 2025 Bourges

Toques & Bottes d’Automne 2025 Bourges samedi 4 octobre 2025.

Toques & Bottes d’Automne 2025

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Cet automne, un événement incontournable pour les amateurs de gastronomie locale fera son grand retour Toques et Bottes, organisé par les Jeunes Agriculteurs du Cher. Comme chaque année, des chefs du Cher mettront leur talent au service du terroir local.

Venez découvrir ou redécouvrir l’ambiance chaleureuse et vous régalez ! Un beau moment de partage en perspective !

Vous aurez le choix de déguster un repas sur place ou d’opter pour la formule à emporter.

En parallèle des dégustations, un marché de producteurs locaux se tiendra toute la journée sur le parvis. Venez découvrir une belle sélection de produits de saison, échanger avec les producteurs et faire le plein de saveurs locales ! 25 .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 63 07 18 18 jeunesagriculteurscher@gmail.com

English :

This autumn sees the return of a not-to-be-missed event for lovers of local gastronomy: Toques et Bottes, organized by the Jeunes Agriculteurs du Cher. As every year, chefs from the Cher region will be showcasing their talent in the service of local produce.

German :

In diesem Herbst wird eine Veranstaltung, die für Liebhaber der lokalen Gastronomie unumgänglich ist, ihr großes Comeback feiern: Toques et Bottes, das von den Jeunes Agriculteurs du Cher organisiert wird. Wie jedes Jahr werden Küchenchefs aus dem Departement Cher ihr Talent in den Dienst des lokalen Terroirs stellen.

Italiano :

Questo autunno vede il ritorno di un evento imperdibile per gli appassionati di gastronomia locale: Toques et Bottes, organizzato dai Jeunes Agriculteurs du Cher. Come ogni anno, gli chef della regione dello Cher metteranno in mostra il loro talento al servizio dei prodotti locali.

Espanol :

Este otoño vuelve una cita ineludible para los amantes de la gastronomía local: Toques et Bottes, organizado por los Jóvenes Agricultores del Cher. Como cada año, los chefs de la región del Cher pondrán su talento al servicio de los productos locales.

L’événement Toques & Bottes d’Automne 2025 Bourges a été mis à jour le 2025-09-23 par OT BOURGES