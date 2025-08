Toques en Chablais Festival International de Gastronomie Parc du Belvédère Thonon-les-Bains

Toques en Chablais Festival International de Gastronomie Parc du Belvédère Thonon-les-Bains mercredi 8 octobre 2025.

Parc du Belvédère Avenue du Léman Thonon-les-Bains Haute-Savoie

Début : Lundi 2025-10-08

fin : 2025-10-12

2025-10-08

Toques en Chablais revient cet automne pour éveiller vos papilles !

Cette année, cap sur Capri, la perle de l’Italie préparez-vous à un voyage sensoriel où la gastronomie italienne révélera toutes ses saveurs.

Parc du Belvédère Avenue du Léman Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 71 55 55 thonon@thononlesbains.com

English : Toques en Chablais International Gastronomy Festival

This autumn, Toques en Chablais is back to delight your taste buds! Get ready for a sensory journey to Capri, the pearl of Italy, and indulge in the authentic flavors of Italian gastronomy

German :

Diesen Herbst kehrt Toques en Chablais zurück, um Ihre Geschmacksknospen zu verwöhnen! Begeben Sie sich auf eine sinnliche Reise nach Capri, der Perle Italiens, und genießen Sie die ganze Vielfalt der italienischen Gastronomie.

Italiano :

Toques en Chablais torna quest’autunno per stuzzicare le vostre papille gustative!

Quest’anno si parte per Capri, la perla d’Italia: preparatevi a un viaggio sensoriale in cui la gastronomia italiana rivelerà tutti i suoi sapori.

Espanol :

Toques en Chablais vuelve este otoño para deleitar su paladar

Este año nos dirigimos a Capri, la perla de Italia: prepárese para un viaje sensorial en el que la gastronomía italiana revelará todos sus sabores.

