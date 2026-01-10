Toques et Bottes Bourges

Toques et Bottes

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 21:00:00

2026-03-28

Toques & Bottes revient à Bourges pour une 10ème édition spéciale, placée sous le signe de la convivialité, du local et du bien-manger. Cette journée festive met à l’honneur des thèmes essentiels agriculture, alimentation et santé, à travers des animations accessibles à tous.

Organisé avec de nombreux acteurs du territoire, l’événement propose un grand marché de producteurs locaux, un repas 100 % local cuisiné par des chefs du département (sur place ou à emporter), un défi culinaire, ainsi que des animations toute la journée et une soirée festive.

Vous êtes invité à venir découvrir les saveurs locales, rencontrer les producteurs et partager un moment chaleureux au cœur du territoire.

Les réservations se feront auprès des JA18 et ouvriront un mois avant l’événement. 25 .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 63 07 18 18

English :

Toques & Bottes returns to Bourges for its 10th special edition, with a focus on conviviality, local produce and good food. This festive day focuses on the essential themes of agriculture, food and health, with events accessible to all.

