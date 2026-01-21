TOQUES ET CLOCHERS 2026

Bouriège Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Toques et Clochers, c’est avant tout une grande fête populaire et conviviale, où le vin, la musique et le patrimoine se retrouvent pour une journée de partage au cœur du village.

Au programme

Caveaux de dégustation avec les chardonnays et les bulles emblématiques de Sieur d’Arques.

Bandas et groupes pour une ambiance festive dans les rues.

Un village décoré par les bénévoles de l’association.

Rencontres avec les vignerons.

Restauration et street-food sur place.

Navettes au départ de Limoux ( espace Aimery Avenue du Languedoc).

Caveaux ouverts jusqu’à minuit.

Bouriège 11300 Aude Occitanie +33 4 68 74 63 45 contact@sieurdarques.com

English :

Toques et Clochers is first and foremost a popular and convivial festival, where wine, music and heritage come together for a day of sharing in the heart of the village.

On the program

Cellar tastings of Sieur d?Arques chardonnays and bubbles.

Bandas and bands for a festive atmosphere in the streets.

A village decorated by the association?s volunteers.

Meetings with winemakers.

Catering and street-food on site.

Shuttles from Limoux (Espace Aimery Avenue du Languedoc).

Cellars open until midnight.

