Toques & Porcelaine Autour des livres Dédicaces Limoges

Place de la République Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Lancement officiel et dédicaces du livre Limoges les halles d’Éric Boutaud et Patrick Granger. Le livre retrace l’histoire des Halles de Limoges, leur patrimoine, leurs évolutions et leurs acteurs, à travers textes, archives et 300 photos inédites

> Vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 sept. de 9h30 à 12h30 aux halles centrales

> Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 sept de 14h à 18h devant la Librairie Page et Plume

Dédicaces du livre Croq’Vadrouille en Périgord de Michaël Bettinelli et Hélène Lafaye-Fouhéty. Louis, jeune noble capricieux, cherche la dernière perdrix rouge. Guidé par Lina, il découvre les richesses du Périgord et apprend à respecter nature et saveurs

> Dédicaces par Michaël Bettinelli

vendredi 19 sept. de 11h à 16h,

samedi 20 sept. après-midi

> Dédicaces par Hélène Lafaye-Fouhéty

vendredi 19 sept. après-midi

samedi 20 sept.

dimanche 21 sept. après-midi .

Place de la République Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 64 14 carine.rocca@limoges.fr

