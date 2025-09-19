Toques & Porcelaine Autour des livres Dédicaces Limoges
Place de la République Limoges Haute-Vienne
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-21
2025-09-19
Lancement officiel et dédicaces du livre Limoges les halles d’Éric Boutaud et Patrick Granger. Le livre retrace l’histoire des Halles de Limoges, leur patrimoine, leurs évolutions et leurs acteurs, à travers textes, archives et 300 photos inédites
> Vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 sept. de 9h30 à 12h30 aux halles centrales
> Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 sept de 14h à 18h devant la Librairie Page et Plume
Dédicaces du livre Croq’Vadrouille en Périgord de Michaël Bettinelli et Hélène Lafaye-Fouhéty. Louis, jeune noble capricieux, cherche la dernière perdrix rouge. Guidé par Lina, il découvre les richesses du Périgord et apprend à respecter nature et saveurs
> Dédicaces par Michaël Bettinelli
vendredi 19 sept. de 11h à 16h,
samedi 20 sept. après-midi
> Dédicaces par Hélène Lafaye-Fouhéty
vendredi 19 sept. après-midi
samedi 20 sept.
dimanche 21 sept. après-midi .
Place de la République Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 64 14 carine.rocca@limoges.fr
