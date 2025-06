Torcy côté plage Torcy 7 juillet 2025 07:00

Cette année, Torcy côté plage sera placé sous le signe de « La Dolce Vita » ! La douceur de vivre sera au rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis après-midi de 14h à 18h. Vous pourrez profiter d’activités créatives et sportives, mais également vous détendre sur la plage de sable. Le Comité de Jumelage de Torcy vous proposera citronnade, boissons et restauration « fait maison ».

Attention les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure. .

Torcy 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 05 05 mairie@torcy71.fr

