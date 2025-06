TORDOUET Aller de douet en douet 9,5KM Valorbiquet Calvados

TORDOUET Aller de douet en douet 9,5KM Valorbiquet Calvados 1 juillet 2025

TORDOUET Aller de douet en douet 9,5KM TORDOUET 14290 Valorbiquet Calvados Normandie

Durée : 150 Distance : 9500.0 Tarif :

Balisage jaune Départ du gîte équestre communal (ancienne mairie)

Considéré comme un des plus beaux villages du Pays d’Auge, vous découvrirez à Tordouet une architecture ancienne typique de la région. La boucle de douet en douet vous mènera également au fils des trois ruisseaux dont le village tire le nom.

Circuit labellisé Qualité Calvados

https://tourisme.lisieux-normandie.fr/ +33 2 31 48 18 10

English : TORDOUET Aller de douet en douet 9,5KM

This tour takes you to one of the most picturesque villages in the Pays d’Auge, boasting fine examples of the region’s typical old architecture. Tordouet offers all the bygone charm you could wish for, along its hollow paths, woods, forests and streams, the banks of which are punctuated by charming wash houses. The start of this loop will take you past the Manoir de Tordouet, once a medieval fortress and today a 16th century manor. The church in Tordouet boasts a preserved 11th century Romanesque tower.

Deutsch :

Gelbe Markierung Start an der kommunalen Reitunterkunft (ehemaliges Rathaus)

Tordouet gilt als eines der schönsten Dörfer des Pays d’Auge. In Tordouet können Sie die für die Region typische alte Architektur entdecken. Die Schleife von Douet zu Douet führt Sie auch zu den drei Bächen, nach denen das Dorf benannt ist.

Rundgang mit dem Gütesiegel « Qualité Calvados »

Italiano :

Segnaletica gialla Si parte dal rifugio equestre comunale (ex municipio)

Considerato uno dei più bei villaggi del Pays d’Auge, Tordouet vanta un’architettura tra le più antiche della regione. L’anello da douet a douet vi porterà anche lungo i tre ruscelli da cui il villaggio prende il nome.

Un tour con il marchio di qualità Calvados

Español :

Señalización amarilla Salida desde la casa rural ecuestre comunal (antiguo ayuntamiento)

Considerado como uno de los pueblos más bonitos del Pays d’Auge, Tordouet posee una de las arquitecturas más antiguas de la región. El bucle de douet a douet le llevará también a lo largo de los tres arroyos que dan nombre al pueblo.

Un circuito con el sello de calidad de Calvados

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-21 par Normandie Tourisme