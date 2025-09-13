TORI SPARKS, FROM CHICAGO TO MONTAZELS Montazels
TORI SPARKS, FROM CHICAGO TO MONTAZELS Montazels samedi 13 septembre 2025.
TORI SPARKS, FROM CHICAGO TO MONTAZELS
Avenue de la Gare Montazels Aude
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 18:00:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Tori, née à Chicago, a vécu à Nashville et maintenant à Barcelone.
Reconnue comme une force de la nature sur scène, avec une voix puissante et un sens de l’humour vif, elle donne en moyenne 150 concerts par an dans le monde entier.
Ses 4 derniers albums, mélanges surprenants de blues, rock et flamenco ont été encensés par la presse musicale internationale.
.
Avenue de la Gare Montazels 11190 Aude Occitanie capelartassociation@gmail.com
English :
Tori, born in Chicago, has lived in Nashville and now Barcelona.
Recognized as a force of nature on stage, with a powerful voice and a lively sense of humor, she gives an average of 150 concerts a year all over the world.
Her last 4 albums, a surprising blend of blues, rock and flamenco, have been acclaimed by the international music press.
German :
Tori wurde in Chicago geboren, lebte in Nashville und jetzt in Barcelona.
Sie ist auf der Bühne als Naturgewalt mit einer kraftvollen Stimme und einem lebhaften Sinn für Humor anerkannt und gibt durchschnittlich 150 Konzerte pro Jahr auf der ganzen Welt.
Ihre letzten vier Alben, überraschende Mischungen aus Blues, Rock und Flamenco, wurden von der internationalen Musikpresse hoch gelobt.
Italiano :
Tori è nata a Chicago, ha vissuto a Nashville e ora a Barcellona.
Riconosciuta come una forza della natura sul palco, con una voce potente e un vivace senso dell’umorismo, tiene una media di 150 concerti all’anno in tutto il mondo.
I suoi ultimi 4 album, una sorprendente miscela di blues, rock e flamenco, sono stati acclamati dalla stampa musicale internazionale.
Espanol :
Tori nació en Chicago, ha vivido en Nashville y ahora en Barcelona.
Reconocida como una fuerza de la naturaleza sobre el escenario, con una voz poderosa y un vivo sentido del humor, da una media de 150 conciertos al año en todo el mundo.
Sus 4 últimos álbumes, una sorprendente mezcla de blues, rock y flamenco, han sido aclamados por la prensa musical internacional.
L’événement TORI SPARKS, FROM CHICAGO TO MONTAZELS Montazels a été mis à jour le 2025-09-03 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin