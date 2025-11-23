Tornade Compagnie EliXir Place de la République Limoges

Tornade Compagnie EliXir

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Comédiens, jongleurs, échassiers, danseurs et autres magiciens sont au service d’un personnage fantastique, Tornade. Une parole, un souffle et le Roi de l’Air entraîne sa cour dans une parade illuminée, merveilleuse alchimie prétexte à des délires visuels.

Le soir, ces personnages fantasques s’emplissent de lumière et proposent une danse pyrotechnique et lumineuse, entraînant petits et grands dans une sarabande étincelante. .

Place de la République Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

