Tornade Compagnie EliXir Place de la République Limoges
Place de la République Place de la Motte Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Comédiens, jongleurs, échassiers, danseurs et autres magiciens sont au service d'un personnage fantastique, Tornade. Une parole, un souffle et le Roi de l'Air entraîne sa cour dans une parade illuminée, merveilleuse alchimie prétexte à des délires visuels.
Le soir, ces personnages fantasques s'emplissent de lumière et proposent une danse pyrotechnique et lumineuse, entraînant petits et grands dans une sarabande étincelante.
Place de la République Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 64 71 sonia.tartiere@limoges.fr
