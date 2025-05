Tornoi de Volley-ball sur herbe – Stade Henri Moulin Falaise, 7 juin 2025 07:00, Falaise.

Calvados

Tornoi de Volley-ball sur herbe Stade Henri Moulin Avenue la Crosse Falaise Calvados

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Sous le soleil et dans la bonne humeur, retrouvez la 15e édition du traditionnel tournoi de volley-ball sur herbe, organisé par l’ESF Volley-ball.

Matchs de 4×4 mixte ouvert à tous les niveaux.

Buvette et petite restauration sur place.

Inscriptions par mail jusqu’au 6 juin ou sur place avant midi.

Renseignements et inscriptions falaise.volleyball@gmail.com

Repli gymnase de la Crosse en cas de mauvais temps

Stade Henri Moulin Avenue la Crosse

Falaise 14700 Calvados Normandie falaise.volleyball@gmail.com

English : Tornoi de Volley-ball sur herbe

In sunshine and good spirits, enjoy the 15th edition of the traditional grass volleyball tournament, organized by ESF Volleyball.

Mixed 4×4 matches? open to all levels.

Refreshments and snacks on site.

Registration by e-mail until June 6 or on site before noon.

Information and registration: falaise.volleyball@gmail.com

Fallback to gymnase de la Crosse in case of bad weather

German : Tornoi de Volley-ball sur herbe

Bei Sonnenschein und guter Laune findet die 15. Ausgabe des traditionellen Volleyballturniers auf Gras statt, das von ESF Volleyball organisiert wird.

Gemischte 4×4-Matches ? offen für alle Niveaus.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Anmeldungen per E-Mail bis zum 6. Juni oder vor Ort bis 12 Uhr.

Informationen und Anmeldungen: falaise.volleyball@gmail.com

Ausweichquartier Gymnase de la Crosse bei schlechtem Wetter

Italiano :

Godetevi il sole e il buon umore alla 15ª edizione del tradizionale torneo di pallavolo su erba, organizzato da ESF Volley.

Partite miste 4×4 aperte a tutti i livelli.

Bar e snack in loco.

Iscrizioni via e-mail fino al 6 giugno o sul posto prima di mezzogiorno.

Informazioni e iscrizioni: falaise.volleyball@gmail.com

Rientro alla palestra de la Crosse in caso di maltempo

Espanol :

Disfrute del sol y del buen humor en la 15ª edición del tradicional torneo de voleibol sobre hierba, organizado por ESF Volleyball.

Partidos mixtos 4×4 abiertos a todos los niveles.

Bar y tentempiés in situ.

Inscripciones por correo electrónico hasta el 6 de junio o in situ antes del mediodía.

Información e inscripciones: falaise.volleyball@gmail.com

Traslado al gimnasio de la Crosse en caso de mal tiempo

