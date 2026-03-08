Toro de fuego Féria de Pâques

Dimanche 5 avril 2026 à partir de 21h30. Place de la République Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 21:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Spectacle ‘TORO DE FUEGO !

Le toro de fuego est une animation pyrotechnique traditionnelle et spectaculaire qui vient clôturer la soirée dans une ambiance festive. Inspiré des fêtes populaires hispaniques, ce “taureau de feu” traverse la place au milieu d’étincelles et d’effets lumineux, pour le plus grand plaisir du public. .

Place de la République Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

TORO DE FUEGO show!

L’événement Toro de fuego Féria de Pâques Arles a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Arles