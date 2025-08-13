Toro mousse Arènes du Tempéras Alès

Toro mousse Arènes du Tempéras Alès

Toro mousse Arènes du Tempéras Alès mercredi 13 août 2025.

Toro mousse Mercredi 13 août, 21h00 Arènes du Tempéras Gard

Gratuit jusqu’à 5 ans / 5€ pour les 5-10 ans / 8€ pour les + 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-08-13T21:00:00 – 2025-08-13T22:30:00
Fin : 2025-08-13T21:00:00 – 2025-08-13T22:30:00

Billetterie sur place.

Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Organisé par l’oeuvre des pupilles des sapeurs-pompiers du Gard.