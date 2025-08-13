Toro mousse Arènes du Tempéras Alès
Toro mousse Arènes du Tempéras Alès mercredi 13 août 2025.
Toro mousse Mercredi 13 août, 21h00 Arènes du Tempéras Gard
Gratuit jusqu’à 5 ans / 5€ pour les 5-10 ans / 8€ pour les + 10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-08-13T21:00:00 – 2025-08-13T22:30:00
Fin : 2025-08-13T21:00:00 – 2025-08-13T22:30:00
Billetterie sur place.
Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Organisé par l’oeuvre des pupilles des sapeurs-pompiers du Gard.