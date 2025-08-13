Toro mousse Arènes du Tempéras Alès

Toro mousse Arènes du Tempéras Alès mercredi 13 août 2025.

Gratuit jusqu’à 5 ans / 5€ pour les 5-10 ans / 8€ pour les + 10 ans

Billetterie sur place.

Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Organisé par l’oeuvre des pupilles des sapeurs-pompiers du Gard.