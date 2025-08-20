Toro piscine Arènes du Tempéras Alès

Toro piscine Arènes du Tempéras Alès mercredi 20 août 2025.

Toro piscine Mercredi 20 août, 21h00 Arènes du Tempéras Gard

Gratuit jusqu’à 5 ans / 5€ pour les 5-10 ans / 8€ pour les + 10 ans.

Début : 2025-08-20T21:00:00 – 2025-08-20T22:30:00

Fin : 2025-08-20T21:00:00 – 2025-08-20T22:30:00

Billetterie sur place.

Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Rendez-vous intergénérationnel et incontournable de l’été, organisé par l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers du Gard.