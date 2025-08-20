Toro piscine Arènes du Tempéras Alès

Toro piscine Arènes du Tempéras Alès

Toro piscine Arènes du Tempéras Alès mercredi 20 août 2025.

Toro piscine Mercredi 20 août, 21h00 Arènes du Tempéras Gard

Gratuit jusqu’à 5 ans / 5€ pour les 5-10 ans / 8€ pour les + 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-08-20T21:00:00 – 2025-08-20T22:30:00
Fin : 2025-08-20T21:00:00 – 2025-08-20T22:30:00

Billetterie sur place.

Arènes du Tempéras Rue Amiral de Suffren, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Rendez-vous intergénérationnel et incontournable de l’été, organisé par l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers du Gard.