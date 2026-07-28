Informations pratiques

Gigean

TORO PISCINE DE GIGEAN

Chemin des Arènes Gigean Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Préparez-vous pour des soirées placées sous le signe de la tradition, du spectacle et de la bonne humeur aux arènes de Gigean ! Le Toro Piscine revient en 2026 pour six soirées festives et familiales, le 28 juillet et tous les mardis d’août. Animations taurines, ambiance populaire, buvette et restauration sur place -parking gratuit aux arènes.

Le Toro Piscine une tradition festive du Sud

Le Toro Piscine est une animation taurine festive et populaire, accessible à tous, où les participants tentent d’attraper une cocarde sur le frontal d’un taureau, dans une piscine gonflable installée au cœur des arènes. Rires, rebondissements et bonne humeur garantis pour toute la famille.

Six soirées sous les étoiles à Gigean

De fin juillet à fin août, les arènes de Gigean s’animent chaque semaine pour une soirée festive ouverte à tous. Les animations débutent à 21h, avec ouverture des portes dès 20h pour s’installer et profiter de la buvette et de la restauration sur place.

Un parking gratuit est disponible aux arènes. Attention pour des raisons de sécurité, le stationnement est strictement interdit le long de la RD113 sous peine de verbalisation. .

Chemin des Arènes Gigean 34770 Hérault Occitanie +33 4 67 46 64 64

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English : TORO PISCINE DE GIGEAN

Get ready for evenings filled with tradition, entertainment, and good cheer at the Gigean bullring! The Toro Piscine returns in 2026 for six festive, family-friendly evenings: July 28 and every Tuesday in August. Bullfighting entertainment, a lively atmosphere, a refreshment stand, and on-site dining—free parking at the bullring.

L’événement TORO PISCINE DE GIGEAN Gigean a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau