Toro Piscine des Fêtes de la Tarasque 2025 Avenue Roger Salengro Tarascon 28 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Toro Piscine des Fêtes de la Tarasque 2025 Samedi 28 juin 2025 de 21h30 à 1h30.

Lundi 30 juin 2025 de 21h à 1h30. Avenue Roger Salengro Arènes municipales Jo Durand Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

2025-06-30

Organisées par le Club Taurin Lou Tau, les taureaux piscine des Fêtes de la Tarasque 2025 se dérouleront dans les arènes municipales Jo Durand !

Soyez prêts ! Les taureaux piscine auront lieu le soir à partir de 21 h et 21h30, jeux taurins de l’été, du sport et de l’eau ! Une autre façon de s’approcher du taureau ! .

Avenue Roger Salengro Arènes municipales Jo Durand

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 03 52

English :

Organized by the Club Taurin Lou Tau, the pool bulls of the Fêtes de la Tarasque 2025 will take place in the municipal arena Jo Durand!

German :

Organisiert vom Club Taurin Lou Tau, werden die Pool-Stiere der Fêtes de la Tarasque 2025 in den städtischen Arenen Jo Durand stattfinden!

Italiano :

Organizzato dal Club Taurin Lou Tau, il pool di tori per le Fêtes de la Tarasque 2025 si svolgerà nell’arena municipale Jo Durand!

Espanol :

¡Organizados por el Club Taurin Lou Tau, los encierros de las Fiestas de la Tarasca 2025 tendrán lugar en la plaza de toros municipal Jo Durand!

