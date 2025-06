TORO PISCINE – Saint-Jean-de-Fos 19 juillet 2025 07:00

Hérault

TORO PISCINE Satde Municipal Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Toro piscine avec buvette et restauration rapide sur place.

Satde Municipal

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 72 97

English :

Toro pool with refreshment bar and fast food on site.

German :

Toro Pool mit Getränkestand und Schnellimbiss vor Ort.

Italiano :

Piscina Toro con bar e fast food in loco.

Espanol :

Piscina Toro con bar de refrescos y comida rápida in situ.

L’événement TORO PISCINE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2025-06-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT