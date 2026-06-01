Bélesta

TORREFOCS

Bélesta Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 21:30:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Chaque 22 juin à 22h, le réseau des Tours et Châteaux du Royaume de Majorque s’illumine autour du Canigó dans le Haut Vallespir, le Roussillon Conflent et le Conflent Canigó sous le nom de TORREFOCS (Tour de feu).

Les tours à signaux s’illumineront a…

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Bélesta 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 55 55

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English :

Every June 22 at 10pm, the network of Towers and Castles of the Kingdom of Majorca lights up around Canigó in the Haut Vallespir, Roussillon Conflent and Conflent Canigó regions under the name TORREFOCS (Tower of Fire).

The signal towers will be illuminated a…

L’événement TORREFOCS Bélesta a été mis à jour le 2026-06-03 par OTI ROUSSILLON CONFLENT