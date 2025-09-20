Torrione Torrione Bonifacio / Bunifaziu

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

TORRIONE

→ Samedi 20 septembre – Ouverture de 14h à 17h30 – Gratuit

En exclusivité ce samedi, vous aurez le privilège de découvrir un des plus jolis points de vue de la citadelle : le Belvédère du Torrione. Gravissez plus d’une centaine de marches, prenez de la hauteur et offrez-vous un panorama à 360 ° !

→ Accès libre, sans réservation

Torrione 20169 Bonifacio Bonifacio / Bunifaziu 20169 Corse-du-Sud Corse

©OfficeMunicipaldeTourismedeBonifacio