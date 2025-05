Tortue de papier – Médiathèque Lisa Bresner Nantes, 18 juin 2025 15:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-18 15:30 – 16:30

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Atelier animé par l’artiste Sandro Jiro dans le cadre de Partir en livreVenez créer votre propre tortue en papier. On dessine, on découpe, un peu de pliage, et elle prend vie ! Puis à l’encre, imaginez une nature foisonnante : fleurs, feuilles et nature en fête pour lui créer un petit coin de paradis.À retrouver rue de l’AveyronRenseignements à la médiathèque Lisa Bresner

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/ bm-ouest@mairie-nantes.fr