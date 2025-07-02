Tosca Compiègne

Tosca Compiègne mardi 7 avril 2026.

Tosca

3 Rue Othenin Compiègne Oise

Tarif : 8 – 8 – 48

8

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:30:00

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Pour clôturer l’aventure d’une magnifique tournée de 24 représentations en trois saisons dans toute la France et en Belgique, la production du Théâtre Impérial Opéra de Compiègne revient nous plonger une dernière fois au coeur de cette tragédie haletante, où chaque note nous emplit d’émotion.

Suspense, passion, jalousie, pouvoir… Plus d’un siècle après sa création à Rome, Tosca de Puccini continue de faire vibrer les spectateurs. Aujourd’hui plus que jamais, ce chef-d’oeuvre rutilant jette ses protagonistes incandescents dans une arène où s’entredéchirent la soif d’absolu, la passion pour l’art, la résistance à l’oppression politique et les feux inquiétants du désir. C’est le trio interprété par Axelle Fanyo, Christian Helmer et Joel Montero qui incarnera ce combat explosif entre Tosca, Scarpia et Mario. Donnée avec l’orchestre des Frivolités Parisiennes et sous la direction musicale d’Alexandra Cravero, cette version plus intimiste met en valeur les trésors chambristes d’une partition que l’on redécouvre ici dans une théâtralité plus tendue.

Pour donner corps aujourd’hui à cette bataille d’Eros et Thanatos, le Théâtre Impérial Opéra de Compiègne, Florent Siaud et ses concepteurs explorent dans cette production la figure bouleversante de Tosca avec une force visuelle saisissante. Dans un décor onirique et mystérieux, inspiré du peintre Giorgio de Chirico, la tragédie se joue comme dans un rêve sombre, entre fantasme et réalité.

(Re)découvrez Tosca dans ce spectacle mené comme un thriller, où la beauté de la musique rencontre l’intensité du théâtre. Et laissez-vous emporter par l’un des airs les plus émouvants de tout le répertoire “Vissi d’arte, vissi d’amore” J’ai vécu pour l’art, j’ai vécu pour l’amour… 8 .

3 Rue Othenin Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

