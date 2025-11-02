Tosca de Puccini Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Tosca de Puccini Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau dimanche 2 novembre 2025.

Tosca de Puccini

Dimanche 2 novembre 2025 à partir de 14h. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 16 EUR

Début : 2025-11-02 14:00:00

2025-11-02

Un jeune couple et un prédateur violent au cœur d’une œuvre magistrale !

Dans une Rome déchirée par la guerre, Floria Tosca et Mario Cavaradossi vivent l’un pour l’autre et pour leur art. Mais lorsque Cavaradossi vient en aide à un prisonnier évadé, les amants se font un ennemi mortel en la personne du baron Scarpia, chef de la police. À la merci des désirs pervers de Scarpia, Tosca est contrainte de conclure un horrible marché. Parviendra-t-elle à s’en sortir ? .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

English :

A young couple and a violent predator at the heart of a masterful work!

German :

Ein junges Paar und ein gewalttätiger Räuber im Mittelpunkt eines meisterhaften Werks!

Italiano :

Una giovane coppia e un violento predatore al centro di un capolavoro!

Espanol :

¡Una joven pareja y un violento depredador en el corazón de una obra maestra!

