Tosca (The Royal Opera) Cinés Palace Épinal

Tosca (The Royal Opera) Lundi 27 octobre, 19h15 Cinés Palace Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-27T19:15 – 2025-10-27T22:45

Fin : 2025-10-27T19:15 – 2025-10-27T22:45

Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est

L’opéra au cinéma – Dans une Rome ravagée par la guerre, Floria Tosca et Mario Cavaradossi vivent l’un pour l’autre, et pour leur art. Mais lorsque Cavaradossi vient en aide à un prisonnier en fuit… Cinés Palace Tosca (The Royal Opera)