Tosca’rrément Marseille 2e Arrondissement

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 20h30. 3 Montée Saint Esprit Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

L’orchestre barok’n’pop présente Tosca’rrément.

Stop aux fins tragiques !

Les divas déjouent leur destin.

3 Montée Saint Esprit Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 96 70 lacydon.13002@orange.fr

English :

The barok’n’pop orchestra presents Tosca’rrément.

No more tragic endings!

Divas outwit their fates.

German :

Das Orchester barok’n’pop präsentiert Tosca’rrément.

Schluss mit den tragischen Enden!

Die Diven überlisten ihr Schicksal.

Italiano :

L’orchestra barok’n’pop presenta Tosca’rrément.

Basta con i finali tragici!

Le dive superano il loro destino.

Espanol :

La orquesta barok’n’pop presenta Tosca’rrément.

Se acabaron los finales trágicos

Las divas burlan su destino.

