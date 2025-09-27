Tosca’rrément Marseille 2e Arrondissement
Tosca’rrément Marseille 2e Arrondissement samedi 27 septembre 2025.
Tosca’rrément
Samedi 27 septembre 2025 à partir de 20h30. 3 Montée Saint Esprit Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-09-27 20:30:00
2025-09-27
L’orchestre barok’n’pop présente Tosca’rrément.
Stop aux fins tragiques !
Les divas déjouent leur destin.
3 Montée Saint Esprit Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 96 70 lacydon.13002@orange.fr
English :
The barok’n’pop orchestra presents Tosca’rrément.
No more tragic endings!
Divas outwit their fates.
German :
Das Orchester barok’n’pop präsentiert Tosca’rrément.
Schluss mit den tragischen Enden!
Die Diven überlisten ihr Schicksal.
Italiano :
L’orchestra barok’n’pop presenta Tosca’rrément.
Basta con i finali tragici!
Le dive superano il loro destino.
Espanol :
La orquesta barok’n’pop presenta Tosca’rrément.
Se acabaron los finales trágicos
Las divas burlan su destino.
