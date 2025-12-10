Tostem Baroque Soustons

Tostem Baroque

Journée Musique Baroque à Soustons pour découvrir cette musique et ces instruments d'époque

Journée Musique Baroque à Soustons pour découvrir cette musique et ces instruments d’époque.

Les impromptus

10h ensemble les Tourments d’Artemis à LadyVins, Rue Emile Nougaro

11h Classes CHAM à la salle des archives , Rue Neuve

11h45 Croches et Soupirs à la Salle Madeleine Mora ,

15h Aucèl à la salle Madeleine Mora ,

16h Les Tourments d’Artemis à la salle Madeleine Mora ,

Entrée libre

20h Grand Concert L’Europe des Baroques par le Choeur Ascèse à l’Eglise St Pierre

Ouverture par Ensemble Croches et Soupirs avec Tourments d’Artemis et Aucèl.

Billetterie sur helloasso .

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 14 05 32 croches.et.soupirs@gmail.com

English : Tostem Baroque

Baroque Music Day in Soustons to discover this music and its period instruments

