Tostem Baroque
Soustons Landes
Journée Musique Baroque à Soustons pour découvrir cette musique et ces instruments d’époque
Les impromptus
10h ensemble les Tourments d’Artemis à LadyVins, Rue Emile Nougaro
11h Classes CHAM à la salle des archives , Rue Neuve
11h45 Croches et Soupirs à la Salle Madeleine Mora ,
15h Aucèl à la salle Madeleine Mora ,
16h Les Tourments d’Artemis à la salle Madeleine Mora ,
Entrée libre
20h Grand Concert L’Europe des Baroques par le Choeur Ascèse à l’Eglise St Pierre
Ouverture par Ensemble Croches et Soupirs avec Tourments d’Artemis et Aucèl.
Billetterie sur helloasso .
Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 14 05 32 croches.et.soupirs@gmail.com
English : Tostem Baroque
Baroque Music Day in Soustons to discover this music and its period instruments
