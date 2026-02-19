Total Chaos et the Butcher Project Le Molotov Marseille 6e Arrondissement

Total Chaos et the Butcher Project

Dimanche 1er mars 2026 à partir de 20h30. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 11 EUR

Début : 2026-03-01 20:30:00

fin : 2026-03-01

Concert Punk

TOTAL CHAOS

[Street Punk HxC | USA]



Formé à Los Angeles en 1989, Total Chaos est l’un des groupes les plus anciens et les plus respectés de la scène street punk mondiale. Avec des albums cultes sortis chez Epitaph Records et plus de trois décennies de tournées internationales incessantes, le groupe reste une pierre angulaire de la scène punk hardcore underground.



En 2026, Total Chaos célèbre le 30e anniversaire de la sortie de son album Anthems From The Alleyway chez Epitaph.







THE BUTCHER PROJECT

[Thrash Hardcore Punk | France]



TBP c’est plus de 10 ans de Thrashardcore à grande vitesse. Blastbeat, tupatupatupa et messages de conscience, rage et de conflit social. Jouer de partout mais pas avec n’importe qui, le temps passe mais la flamme ne s’éteint pas. Inutile de déclarer un CV, on n’est pas au boulot… Venez nous voir! .

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur booking.molotov@gmail.com

