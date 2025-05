Total Festum 2025 à Saint-Paul-Flaugnac – Saint-Paul-Flaugnac, 6 juin 2025 16:30, Saint-Paul-Flaugnac.

Lot

Total Festum 2025 à Saint-Paul-Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 16:30:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

Le festival Total Festum a pour but de faire perdurer et connaître la langue ainsi que les différentes traditions occitanes et catalanes. Ce festival se déroule dans différents villages de toute la région.

Total Festum pose ses valises à Saint-Paul-Flaugnac pour une journée de festivités

16h30 à l’école de St Paul initiation aux jeux de quilles avec l’A.L.A.E de l’école de St Paul

20h30 place de Flaugnac Les Belles Histoires de Clément Bourscarel en partenariat avec le 3ème Lieu et le foyer rural de St Paul

———

16h30 S’aprene a las quilhas amb los mainatges de l’A.L.A.E

20h30 Los polits contes de Clément Bouscarel en collaboracion amb lo « 3ème Lieu »

———

Gratuit et ouvert à tous

Événement ayant reçu le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée .

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

English :

The aim of the Total Festum festival is to promote the Occitan and Catalan languages and traditions. The festival takes place in villages throughout the region.

Total Festum comes to Saint-Paul-Flaugnac for a day of festivities

German :

Das Festival Total Festum hat zum Ziel, die Sprache sowie die verschiedenen okzitanischen und katalanischen Traditionen weiterzuführen und bekannt zu machen. Das Festival findet in verschiedenen Dörfern in der gesamten Region statt.

Total Festum schlägt seine Zelte in Saint-Paul-Flaugnac auf, um einen Tag lang zu feiern

Italiano :

L’obiettivo del festival Total Festum è quello di promuovere le lingue e le tradizioni occitane e catalane. Il festival si svolge nei villaggi di tutta la regione.

Total Festum arriva a Saint-Paul-Flaugnac per una giornata di festa

Espanol :

El objetivo del festival Total Festum es promover las lenguas y tradiciones occitana y catalana. El festival se celebra en pueblos de toda la región.

Total Festum llega a Saint-Paul-Flaugnac para una jornada festiva

