2025-06-01 14:30:00

2025-06-01

2025-06-01

Conférence musicale, échange au programme de ce Total Festum 2025 !

Conférence musicale sur la Saint-Jean et les fêtes du solstice d’été dans les Pyrénées Centrales avec Matiu Fauré et Dominique Barès. Suivie d’un temps d’échange et du verre de l’amitié. .

SALLE DES FÊTES DE GIROSP

Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie

English :

Musical conference and exchange on the program of this Total Festum 2025!

German :

Musikalische Konferenz, Austausch auf dem Programm dieses Total Festum 2025!

Italiano :

Conferenza musicale e discussione sul programma di Total Festum 2025!

Espanol :

¡Conferencia musical y debate sobre el programa de Total Festum 2025!

