TOTAL FESTUM SOLSTICIUM #8 MONTPELLIER Montpellier 28 juin 2025

Hérault

Depuis 2006, le festival régional Total Festum célèbre la richesse culturelle de notre région en mettant à l’honneur les plus grands talents musicaux locaux.

À Montpellier, l’association Inter’Cal organise chaque année Total Festum en juin, à l’occasion du solstice, sous le nom de “Solsticium” un rendez-vous incontournable pour tous les Montpelliérains !

Le samedi 28 juin 2025, dans le cadre verdoyant du parc Montcalm, plongez dans l’univers authentique de la culture montpelliéraine avec :

● Des musiques festives et une ambiance conviviale,

● Des délices régionaux à savourer,

● Des jeux traditionnels (parties de tambourin, jeux en bois, et plus encore),

● Des rencontres avec les acteurs locaux de la culture et des sciences,

● Une immersion dans la littérature occitane…

Puis se déroulera le rituel traditionnel de la Saint Jean

Le clou du spectacle dès 19h30, assistez au balèti enflammé de La Talvera!

Une occasion unique de découvrir la scène musicale exceptionnelle de notre région et de célébrer fièrement la culture du Clapas.

Sous le soleil de la Sant Joan d’estiu, venez partager un moment de joie et d’évasion, en famille ou entre amis.

À voir, à vivre, à savourer !

SAMEDI 28 JUIN 2025

PARC MONTCALM MONTPELLIER

De 17h à minuit

Entrée libre

Buvette, planchas et gourmandises sur place

À propos de Solsticium

Solsticium est la déclinaison montpelliéraine du festival régional Total Festum. Organisé par l’association Inter’Cal, regroupant les calandretas de Montpellier, cet événement festif et rassembleur célèbre le partage et l’ouverture culturelle à l’occasion du solstice d’été.

L’objectif ? Faire découvrir, à tous les Montpelliérains, la vibrante scène musicale et la richesse de la culture occitane. Une culture bien vivante qui s’inscrit pleinement dans le patrimoine européen auquel elle a grandement contribué et trouve toute sa place parmi les cultures du monde. .

11 Rue des Chasseurs

Montpellier 34070 Hérault Occitanie contact@intercal34.org

English :

Since 2006, the regional Total Festum festival has been celebrating the cultural richness of our region by showcasing the finest local musical talent.

In Montpellier, the Inter?Cal association organizes Total Festum every year in June, on the occasion of the solstice, under the name ?Solsticium? a not-to-be-missed event for all Montpellier residents!

German :

Seit 2006 feiert das regionale Festival Total Festum den kulturellen Reichtum unserer Region, indem es die größten lokalen Musiktalente in den Mittelpunkt stellt.

In Montpellier organisiert der Verein Inter?Cal jedes Jahr im Juni zur Sonnenwende Total Festum unter dem Namen ?Solsticium? ein Muss für alle Montpellieraner!

Italiano :

Dal 2006, il festival regionale Total Festum celebra la ricchezza culturale della nostra regione mettendo in mostra i migliori talenti musicali locali.

A Montpellier, l’associazione Inter?Cal organizza il Total Festum ogni anno a giugno, in coincidenza con il solstizio, con il nome di « Solsticium » un evento imperdibile per tutti gli abitanti di Montpellier!

Espanol :

Desde 2006, el festival regional Total Festum celebra la riqueza cultural de nuestra región dando a conocer los mejores talentos musicales locales.

En Montpellier, la asociación Inter?Cal organiza Total Festum todos los años en junio, coincidiendo con el solsticio, bajo el nombre de « Solsticium » una cita ineludible para todos los habitantes de Montpellier

