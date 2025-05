Totale IMPRO #9 Atelier d’initiation au thépatre d’improvisation – Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère, 14 mai 2025 07:00, Romans-sur-Isère.

Drôme

Totale IMPRO #9 Atelier d’initiation au thépatre d’improvisation Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-14

fin : 2025-05-14

Date(s) :

2025-05-14

Totale IMPRO #9 revient à l’Espace Ephémère ! Organisés par la Médiathèque Beauvoir à Romans et le PIJ dans la cour, des ateliers d’initiation au théâtre d’improvisation pour découvrir le plaisir de jouer sur scène !

.

Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

English :

Totale IMPRO #9 returns to Espace Ephémère! Organized by the Médiathèque Beauvoir in Romans and the PIJ dans la cour, introductory workshops in improvisational theater to discover the pleasure of performing on stage!

German :

Totale IMPRO #9 kehrt in den Espace Ephémère zurück! Organisiert von der Mediathek Beauvoir in Romans und dem PIJ im Hof, Einführungsworkshops in das Improvisationstheater, um die Freude am Spielen auf der Bühne zu entdecken!

Italiano :

Totale IMPRO #9 torna all’Espace Ephémère! Organizzati dalla Médiathèque Beauvoir di Romans e dal PIJ dans la cour, questi workshop introduttivi all’improvvisazione teatrale vi faranno scoprire il piacere di recitare sul palco!

Espanol :

¡Totale IMPRO nº 9 vuelve al Espace Ephémère! Organizados por la Médiathèque Beauvoir de Romans y el PIJ dans la cour, estos talleres de iniciación al teatro de improvisación le harán descubrir el placer de actuar sobre un escenario

L’événement Totale IMPRO #9 Atelier d’initiation au thépatre d’improvisation Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-05-08 par Valence Romans Tourisme