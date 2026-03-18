TOTALEMENT 80

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Préparez-vous à vibrer aux sons des années 80 avec Jérôme Anthony ! Tubes incontournables, stars emblématiques et ambiance rétro assurée.

Préparez-vous à revivre les meilleurs moments des années 80 avec ce concert animé par le charismatique Jérôme Anthony !

C’est le moment de venir faire la fête avec vos plus grandes stars des années 80, ceux qui vous ont fait rêver. Plongez dans une ambiance rétro et laissez-vous emporter par les tubes intemporels qui ont marqué toute une génération. Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle où la musique et la nostalgie seront au rendez-vous. Ambiance assurée ! .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : TOTALEMENT 80

Get ready to rock out to the sounds of the 80s with Jérôme Anthony! Essential hits, iconic stars and a guaranteed retro vibe.

L’événement TOTALEMENT 80 Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34