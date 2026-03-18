TOTALEMENT 80 Béziers
TOTALEMENT 80 Béziers samedi 18 avril 2026.
TOTALEMENT 80
Traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Préparez-vous à vibrer aux sons des années 80 avec Jérôme Anthony ! Tubes incontournables, stars emblématiques et ambiance rétro assurée.
Préparez-vous à revivre les meilleurs moments des années 80 avec ce concert animé par le charismatique Jérôme Anthony !
C’est le moment de venir faire la fête avec vos plus grandes stars des années 80, ceux qui vous ont fait rêver. Plongez dans une ambiance rétro et laissez-vous emporter par les tubes intemporels qui ont marqué toute une génération. Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle où la musique et la nostalgie seront au rendez-vous. Ambiance assurée ! .
Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76
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English : TOTALEMENT 80
Get ready to rock out to the sounds of the 80s with Jérôme Anthony! Essential hits, iconic stars and a guaranteed retro vibe.
L’événement TOTALEMENT 80 Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34