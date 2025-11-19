TOTALEMENT 80 – ZINGA ZANGA Beziers

TOTALEMENT 80 Début : 2026-04-18 à 20:30. Tarif : – euros.

MICHEL VAGNOUX, DAMIEN NOUGARÈDE & BACKSTAGE-CONCEPT PRÉSENTENT : TOTALEMENT 80Revivez l’explosion musicale et festive des années 80 !Costumes flashy, rythmes irrésistibles, refrains entêtants et ambiance électrique… tout est réuni pour replonger dans cette décennie mythique.Au programme : des tubes qui ont marqué toute une génération, des chorégraphies, des lumières et une mise en scène pensée pour vous faire vibrer comme à l’époque.Et pour couronner le tout, c’est Christophe Beaugrand qui sera votre maître de cérémonie, garant d’une soirée pleine d’énergie et de bonne humeur.Sur scène : Lio, David & Jonathan, Léopold Nord, Pauline Ester, Début de Soirée et Jean Schultheis !TOTALEMENT 80 : un show festif et familial, à partager sans modération. Préparez-vous à chanter, danser et vivre une soirée inoubliable !

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34