Totem | Respire! Tulle

Totem | Respire! Tulle dimanche 28 septembre 2025.

Totem | Respire!

Jardin de la Préfecture Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Spectacle cirque gratuit | Durée 35 min

Fabrice Guillot Compagnie Retouramont

Trois corps féminins s’amoncellent l’un sur l’autre, dans un totem humain tout en prouesses et légèreté

Entourées du public, sur une place ou dans une clairière, trois femmes se portent et s’agrègent pour former une sculpture symbolique, faite de chair, de mouvements, de force et d’apesanteur. Car nul besoin seulement de muscles dans cette pyramide des fils viennent soutenir le poids des corps, permettent les déséquilibres, injectent des envols inattendus. Et si la colonne humaine tremble parfois, c’est pour mieux nous rappeler la beauté fragile de nos tentatives d’édifices collectifs .

Jardin de la Préfecture Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

English : Totem | Respire!

German : Totem | Respire!

Italiano :

Espanol : Totem | Respire!

L’événement Totem | Respire! Tulle a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze