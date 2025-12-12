TOTORRO MEULE – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

TOTORRO MEULE Début : 2026-02-08 à 18:00. Tarif : – euros.

Totorro est un groupe unique, difficile à catégoriser. Certains qualifient leur musique de math-rock pour exprimer une certaine complexité dans la structure des morceaux mais ces derniers se vivent plutôt comme des histoires racontées… Pas de chanteur : dans cette musique instrumentale, on observe les deux guitaristes, le bassiste et le batteur.Tout s’imbrique à la perfection, les quatre amis ont passé des heures ensemble et ça se sent. Leur musique complexe se transforme sur scène en une énergie contagieuse. On est embarqués par ce moment ludique et galvanisant.Totorro a sorti deux albums, Home Alone (2014) et Come To Mexico (2016), et a fait plus de 300 concerts du Canada au Japon. Après une pause bien méritée (6 ans quand même !), Totorro reprend du service en 2025 avec un nouvel album !

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17