TOTORRO + MOUSE ON THE KEYS Le Rocher de Palmer Cenon

TOTORRO + MOUSE ON THE KEYS Samedi 8 novembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Début : 2025-11-08T20:30:00 – 2025-11-08T23:30:00

Fin : 2025-11-08T20:30:00 – 2025-11-08T23:30:00

Ils sont restés silencieux. Trop longtemps. En 2025, Totorro signe un retour attendu, acclamé et presque nécessaire. La musique de ce quatuor formé à Rennes est un tourbillon narratif sans paroles, mais avec 1000 histoires à raconter. Porté par des guitares à l’énergie vive et une rythmique aux rouages bien huilés, leur math rock devient ici euphorique, lumineux et dansant

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

