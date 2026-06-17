Tou·tes en scène ! Théâtre Le Vent Se Lève Paris
Tou·tes en scène ! Théâtre Le Vent Se Lève Paris samedi 27 juin 2026.
Pour sa troisième édition, le festival de théâtre amateur Tou·tes en scène ! vous donne rendez-vous au théâtre Le Vent Se Lève (19ᵉ) les samedi 27 et dimanche 28 juin 2026 !
Au programme
Samedi 27 juin :
- 15h45-16h45 : Alice et Autres Merveilles de Fabrice Melquiot – Atelier théâtre du Centre Paris Anim’ Rébeval (19e)
- 17h45-19h15 : Venez rire ! Textes de Alejandro Jodorowsky, Jean Tardieu et Roland Dubillard – Atelier théâtre du Centre Paris Anim’ Clavel (19e)
- 20h15-21h15 : Un chapeau de paille d’Italie de Eugène Labiche et Marc-Michel – Atelier théâtre du Centre Paris Anim’ Paul Valeyre (9e)
Dimanche 28 juin :
- 12h30-13h30 : Spectacle de théâtre improvisé – Atelier d’improvisation du Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre (13e)
- 13h45-14h45 : Cabaret d’improvisation – Atelier d’improvisation du Centre Paris Anim’ Place des Fêtes (19e)
- 15h-16h30 : Spectacle de théâtre improvisé – Atelier d’improvisation du Centre Paris Anim’ Clavel (19e)
- 17h15-18h15: À coeurs ouverts – Atelier théâtre du Centre Paris Anim’ Paul Valeyre (9e)
- 18h30-20h30 : Atelier collectif : théâtre et impro animé par Natacha Bordaz, Jean-Yves Bezault.
- À partir de 20h30 : Buffet de clôture du festival !
Spectacles gratuits sur réservation
Le festival de théâtre amateur des Centres Paris Anim’ gérés par la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement.
Du samedi 27 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-29T01:59:59+02:00
Date(s) :
Théâtre Le Vent Se Lève 181 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
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