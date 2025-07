» Toubib » Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

» Toubib » Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Place du Champ de Foire Rémalard en Perche vendredi 10 octobre 2025.

» Toubib » Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Documentaire de Antoine Page.

Bac en poche, Angel, 18 ans, choisit de faire médecine . Antoine, son frère réalisateur décide de suivre son parcours et se lance dans un film qui durera douze ans. Douze ans d’apprentissage, du marathon d’examens aux premières consultations, de l’adrénaline des stages en hôpitaux aux méditations solitaires d’un jeune médecin de campagne. Douze ans de vie ponctués de remises en question et prises de conscience qui conduiront Angel à s’engager en faveur d’une médecine sociale. Trajectoire singulière sur fond de pandémie. Toubib est un voyage au coeur de notre état de santé , ce qui nous lie à la vie, à la mort.

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard.

Cartes d’adhésions en vente à l’Office de Tourisme Cœur du Perche (40€ pour 12 séances & 25€ pur 5 séances gratuit pour les moins de 16 ans).

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

English : » Toubib » Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais

Documentary by Antoine Page.

With his baccalaureate in hand, 18-year-old Angel decided to « go to medical school ». His brother Antoine, a filmmaker, decided to follow in his footsteps, and embarked on a film that would last twelve years. Twelve years of apprenticeship, from marathon exams to first consultations, from the adrenalin of hospital internships to the solitary meditations of a young country doctor. Twelve years of life punctuated by questioning and realizations that would lead Angel to commit himself to social medicine. A singular story set against the backdrop of a pandemic. Toubib is a journey to the heart of our « state of health », what binds us to life and death.

Practical: at Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire, Rémalard.

Membership cards on sale at the Office de Tourisme C?ur du Perche (40? for 12 sessions & 25? for 5 sessions ? free for under-16s).

German :

Dokumentarfilm von Antoine Page.

Mit dem Abitur in der Tasche entscheidet sich der 18-jährige Angel dafür, « Medizin zu studieren ». Antoine, sein Bruder und Regisseur, beschließt, seinen Weg zu verfolgen und beginnt mit einem Film, der zwölf Jahre dauern wird. Zwölf Jahre Ausbildung, vom Prüfungsmarathon bis zu den ersten Konsultationen, vom Adrenalinrausch der Krankenhauspraktika bis zu den einsamen Meditationen eines jungen Landarztes. Zwölf Jahre, in denen er sein Leben in Frage stellte und sich bewusst wurde, dass er sich für eine soziale Medizin einsetzte. Ein einzigartiger Werdegang vor dem Hintergrund einer Pandemie. Toubib ist eine Reise ins Herz unseres « Gesundheitszustands », der uns mit dem Leben und dem Tod verbindet.

Praktische Informationen: im Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire in Rémalard.

Mitgliedskarten sind im Office de Tourisme C?ur du Perche erhältlich (40? für 12 Sitzungen & 25? für 5 Sitzungen ? kostenlos für Kinder unter 16 Jahren).

Italiano :

Documentario di Antoine Page.

Con gli esami di maturità in mano, il diciottenne Angel decide di « darsi alla medicina ». Antoine, suo fratello, decide di seguire le sue orme e si imbarca in un film che durerà dodici anni. Dodici anni di apprendistato, dalla maratona di esami ai primi consulti, dall’adrenalina degli stage in ospedale alle meditazioni solitarie di un giovane medico di campagna. Dodici anni di vita costellati di interrogativi e di realizzazioni che porteranno Angel a impegnarsi nella medicina sociale. Una storia unica ambientata sullo sfondo di una pandemia. Toubib è un viaggio al cuore del nostro « stato di salute », ciò che ci lega alla vita e alla morte.

Pratica: presso l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire a Rémalard.

Le tessere d’iscrizione sono in vendita presso l’Office de Tourisme C?ur du Perche (40? per 12 sessioni e 25? per 5 sessioni, gratis per i minori di 16 anni).

Espanol :

Documental de Antoine Page.

Con el bachillerato en la mano, Angel, de 18 años, decidió « dedicarse a la medicina ». Su hermano director, Antoine, decidió seguir sus pasos y se embarcó en una película que duraría doce años. Doce años de aprendizaje, de los exámenes maratonianos a las primeras consultas, de la adrenalina de las prácticas hospitalarias a las meditaciones solitarias de un joven médico rural. Doce años de vida jalonados de cuestionamientos y realizaciones que llevarían a Ángel a comprometerse con la medicina social. Una historia única con el telón de fondo de una pandemia. Toubib es un viaje al corazón de nuestro « estado de salud », lo que nos une a la vida y a la muerte.

Práctico: en el Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire en Rémalard.

Venta de carnés de socio en la Oficina de Turismo de Cœur du Perche (40? por 12 sesiones y 25? por 5 sesiones, gratis para menores de 16 años).

