REPORTÉ Touch of groove Théâtre municipal Sens

Touch of Groove, met au-devant de la scène la Soul Music, le Blues et le Rhythm’n Blues, avec une touche de modernité. Leurs compositions originales explorent différents aspects de la Soul Music, tantôt rythmées et groovy, tantôt plus blues. Ce Band de musiciens expérimentés permet à la magnifique voix chaude et puissante de Koretta la chanteuse du groupe de s’exprimer pleinement et de rivaliser avec les Divas des productions Stax et Atlantic qui lui ont servi de modèle. Un Must pour les amateurs du Memphis sound !

Ce projet musical créé par le pianiste et organiste Sylvain Lansardière

Distribution

Chant:Koretta,

Piano et Chant: Sylvain LANSARDIERE,

Guitare et chant: Pascal GUEGAN,

Trompette: Fabrice ADAM,

Batterie: Olivier MARCHEVET,

Basse: Pascal DIOUF,

Saxophone: Clément DODRAY, .

