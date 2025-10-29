Touchatou 4 6 ans les vacances de la Toussaint à Besançon Frac Franche-Comté Besançon

Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon Doubs

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Conçu pour initier les enfants de 4 à 6 ans aux notions artistiques fondamentales et aux thèmes de l’exposition Une pierre sous la langue d’Abdessamad El Montassir, l’atelier Touchatou s’organise autour de la découverte ludique des œuvres et de l’expérimentation plastique en atelier. L’occasion pour les enfants de réaliser leur propre théâtre d’ombres ! .

Frac Franche-Comté 12 Avenue Arthur Gaulard Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 87 40 reservations@frac-franche-comte.fr

