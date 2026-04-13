Touchatou par The Blind, Maison Folie Moulins, Lille

Touchatou par The Blind 29 avril – 31 mai Maison Folie Moulins Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T14:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00

Depuis 2004, The Blind transforme le système d’écriture braille en terrain d’expression artistique, lui donnant une visibilité inédite, mêlant les codes du graffiti vandale dont il est issu à sa démarche profondément engagée.

Avec ses sculptures en design actif, il propose une approche ludique et accessible des enjeux liés au handicap. Le braille devient ici un terrain de jeu physique et cérébral, on le manipule, le grimpe, le décode… Une invitation à bouger, se sensibiliser au handicap visuel et aiguiser sa créativité sans s’en rendre compte.

Une partie de la construction de ce Touchatou se fera dans le cadre d’ateliers ouverts aux personnes voyantes et mal voyantes dès 10 ans, fin avril. Informations auprès de la maison Folie Moulins.

Dans le cadre du printemps de l’accessibilité organisé par la Ville de Lille, du 04 au 22 mai 2026.

Gratuit en accès libre

Tout public

Du 29 avril au 21 mai

Ouverture du mercredi au dimanche de 14 h à 19 h

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Proposé par le Collectif Renart, le Flow, la maison Folie Moulins et l’Institut des Jeunes Aveugles

Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

L’artiste graffeur The Blind connu pour ses sculptures accessibles aux personnes mal et non voyantes installe sa nouvelle œuvre participative « Touchatou » à la maison Folie Moulins !

Touchatou – Nantes 2025