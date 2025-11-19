TOUCHÉ AMORÉ – LE MARCHE GARE Lyon

TOUCHÉ AMORÉ Début : 2026-06-08 à 20:00. Tarif : – euros.

TOUCHÉ AMORÉ – Stage Four 10 Year AnniversaryDepuis plus d’une décennie, le groupe phare de Los Angeles Touché Amoré est l’un des moteurs de la scène hardcore contemporaine. Au fil des ans et à travers leur discographie, les membres du groupe ont exploré et abordé les thèmes de l’anxiété, de l’isolement, de la maladie et du deuil. Devenu aujourd’hui un pilier du post-hardcore, Touché Amoré n’a jamais cessé de regarder vers l’avenir. Son dernier opus, Spiral in a Straight Line, profondément émouvant, poursuit sur la voie de l’innovation, de la transformation et de la réflexion, traduisant des expériences vécues en un album largement résonnant qui continue d’explorer de nouveaux territoires sonores pour le groupe. C’est un bilan d’un changement monumental, résultat évocateur de turbulences internes et externes. Deuxième collaboration du groupe avec le célèbre – et tristement célèbre – producteur Ross Robinson (At the Drive-In, Slipknot, Glassjaw), Spiral in a Straight Line se délecte de l’inconfort. Cette collaboration continue marque une nouvelle dimension de complexité, Touché Amoré repoussant encore les limites de son son tout en explorant davantage son cœur émotionnel. Unité créative habile et dynamique à ce stade de leur carrière légendaire, le groupe manie l’intimité avec assurance et fait preuve d’une nouvelle maîtrise de ses sonorités implacablement expressives. Comme toujours, ils sont à la fois réfléchis et passionnés. À la fois linéaire et circulaire, Spiral in a Straight Line traite de la peur et de l’inquiétude qui accompagnent les changements échappant à notre contrôle. L’angoisse d’un cercle brisé : comment trouver une issue.

LE MARCHE GARE 4-6 PLACE HUBERT MOUNIER 69002 Lyon 69