Saône-et-Loire

Touché du doigt Petite Rue Chauchien 11 Petite Rue Chauchien Autun Saône-et-Loire

Début : 2025-07-01

fin : 2025-07-31

2025-07-01

Jean Gazdac et Anne Cardot présentent leurs sculptures en pâte de verre à l’atelier « La beauté est fragile ».

La technique très ancienne de la pâte de verre est devenue un matière de création contemporaine. Cette matière translucide et ses variations colorées et lumineuses, révèlent la poésie des travaux récents de Jean Gazdac et Anne Cardot sur le thème « Touché du doigt ». Leur travail fait références aux objets usuels, modestes.

Leur démarche est de nous faire ressentir leur beauté formelle témoignant de l’ingéniosité qui a prévalue à leur création, en les poétisant. .

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 80 06 25 cardotgazdac@gmail.com

