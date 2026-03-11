Touche finale ! Santes

Touche finale !

20 Chemin du Halage Santes Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Poussez une dernière fois les portes du Relais Nature pour visiter les différents écosystèmes mis en peinture par Vincent Gavériaux, accéder à l’ensemble des ateliers de la saison ou participer au jeu de piste des mascottes. Paré de vos attributs de druide, vous profiterez de l’entrée gratuite !

Rendez-vous à partir de 14 h

Durée après-midi

Public tout public

Bon à savoir gratuit pour les visiteurs munis d’un masque coloré et/ou Nature

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition La Nature retrouvée de 14 h à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations.

Poussez une dernière fois les portes du Relais Nature pour visiter les différents écosystèmes mis en peinture par Vincent Gavériaux, accéder à l’ensemble des ateliers de la saison ou participer au jeu de piste des mascottes. Paré de vos attributs de druide, vous profiterez de l’entrée gratuite !

Rendez-vous à partir de 14 h

Durée après-midi

Public tout public

Bon à savoir gratuit pour les visiteurs munis d’un masque coloré et/ou Nature

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition La Nature retrouvée de 14 h à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations. .

20 Chemin du Halage Santes 59211 Nord Hauts-de-France +33 032063112 relaisdeule@lillemetropole.fr

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English :

Push open the doors of the Relais Nature one last time to visit the different ecosystems painted by Vincent Gavériaux, access all the season?s workshops or take part in the mascot treasure hunt. Dressed in your druid attributes, you’ll enjoy free admission!

Meeting point: from 2 pm

Duration: afternoon

Public: all

Good to know: free admission for visitors wearing a colorful mask and/or Nature

Laundry from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m

La Nature retrouvée exhibition from 2 pm to 6 pm

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further information on the accessibility of shows and events.

L’événement Touche finale ! Santes a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme