Touché Maneki Les Douceurs du Rivage Saint-Valery-en-Caux
mercredi 5 août 2026 · Les Douceurs du Rivage · Saint-Valery-en-Caux
Informations pratiques
Saint-Valery-en-Caux
Touché Maneki
Les Douceurs du Rivage 14 Place de la Chapelle Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
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La réservation est obligatoire. .
Les Douceurs du Rivage 14 Place de la Chapelle Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 7 44 99 63 62
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English : Touché Maneki
L’événement Touché Maneki Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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