Touché Terre Le Bocal Salins-les-Bains

Touché Terre

Le Bocal 8 Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-01

Expo-vente céramique

Plus d’information à venir !

LE BOCAL

Un lieu d’exposition-vente dédié aux métiers d’art. Sa programmation, d’avril à décembre, propose tous les mois un thème différent pour une mise en lumière des multiples facettes de l’artisanat.

Nous organisons des événements accueillant du public et destinés à mettre en valeur les artisans d’art et les techniques qu’ils emploient. Ces actions peuvent également prendre la forme de conférences, ateliers, stages, démonstrations, formations & édition de publications.

L’espace Boutique

Au sein de la galerie vous allez ainsi retrouver le travail de six artisans dont les oeuvres seront présentes en permanence. .

Le Bocal 8 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 91 09 53 contact@galerielebocal.art

