Touche touche les couleurs Mois de l’accessibilité Laval
Touche touche les couleurs Mois de l’accessibilité Laval mercredi 15 avril 2026.
Touche touche les couleurs Mois de l’accessibilité
Place de la Tremoille Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22
Mois de l’accessibilité au MANAS
Dans cette histoire, un animal haut en couleur vous demande de lui redonner tout son éclat.
Infos pratiques mercredis 15 et 22 avril à 10h et 10h30 au MANAS. Visite sans surcoût, de 18 mois à 3 ans, sur réservation au 02 53 74 12 30. .
Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Accessibility Month at MANAS
L’événement Touche touche les couleurs Mois de l’accessibilité Laval a été mis à jour le 2026-03-26 par LAVAL TOURISME
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