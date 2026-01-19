TOUCHÉE PAR LES FÉES ARIANE ASCARIDE Castelnaudary

TOUCHÉE PAR LES FÉES ARIANE ASCARIDE

Rue du Général Dejean Castelnaudary Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 20:30:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Quand Ariane Ascaride pose ses valises et décide de raconter sa vie, ça déménage dans un texte au cordeau, co-écrit avec Marie Desplechin et chorégraphié par Thierry ThieûNiang.

Que de souvenirs et d’histoires de famille entassés dans ces six valises ! Ainsi lestée, Ariane Ascaride débarque sur scène avec armes et bagages pour ne rien oublier de sa drôle d’histoire. C’est qu’il y a matière à raconter quand on grandit entre un père communiste, volage, fou d’opéra qui fait hurler les Chœurs de l’Armée Rouge et une mère quasi mutique. Forcément, la petite est un peu touchée par les fées comme on dit à Marseille, un rien fada; ça la fait rire Ariane et elle déroule le fil de son existence

comme une comédie attachante et burlesque, nous offrant le rôle de sa vie comme un cadeau des fées.

Tout public dès 15 ans

.

Rue du Général Dejean Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 4 68 60 03 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When Ariane Ascaride puts down her suitcases and decides to tell the story of her life, it’s all over, in a text co-written with Marie Desplechin and choreographed by Thierry ThieûNiang.

Six suitcases crammed with memories and family stories! Ariane Ascaride takes to the stage with all the baggage she needs to make sure she doesn’t forget any of her funny story. There’s a lot to tell when you’re growing up with a fickle Communist father, an opera fanatic who plays the Red Army Chorus, and a mother who is virtually mute. Inevitably, the little girl is a little touched by the fairies, as they say in Marseille, and a little crazy; this makes her laugh, Ariane, and she unrolls the thread of her existence like an endearing, slapstick comedy

like an endearing, burlesque comedy, offering us the role of her life as a gift from the fairies.

For audiences aged 15 and over

L’événement TOUCHÉE PAR LES FÉES ARIANE ASCARIDE Castelnaudary a été mis à jour le 2026-01-19 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Castelnaudary Lauragais Audois