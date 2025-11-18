Touchée par les fées Théâtre Municipal de Coutances Coutances

Touchée par les fées

Théâtre Municipal de Coutances

Le public connaît, bien entendu, l’admirable comédienne Ariane Ascaride. La femme, elle, incarne les valeurs de la féminité, la voix de la liberté et de l’émancipation des femmes.

Mais tout ça ne s’est pas fait sans luttes, sans batailles, sans souffrances ni révoltes.

Dans ce seule-en-scène lumineux, écrit avec Marie Desplechin et mis en scène par Thierry Thieû Niang, créé pour la première fois en 2010 au festival d’Avignon, elle arrive sur scène avec des valises remplies de souvenirs, de tranches de vie depuis son enfance jusqu’à aujourd’hui qu’elle partage avec joie et élégance avec le public. Ariane Ascaride se livre, se raconte avec sincérité et humanité, avec courage et pudeur sans jamais se plaindre et balaie d’un grand éclat de rire les moments les plus durs de sa vie.

Un moment rare et joyeux ! .

