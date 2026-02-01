Touchées par les Fées Nevoy

Touchées par les Fées

208 Rue des Artisans Nevoy Loiret

Début : 2026-02-08 15:00:00

2026-02-08

Spectacle Touchées par les Fées à Nevoy dimanche 8 février

Dimanche 8 février 2026 à 15h, la salle polyvalente de Nevoy accueille le spectacle théâtral Touchée par les fées , interprété par Ariane Ascaride.

Dans ce récit intime et profondément humain, la comédienne revient sur son parcours de vie et son lien indissociable avec le théâtre, mêlant luttes, bonheurs intenses et souvenirs marquants, racontés avec sincérité, courage et humour.

Le texte est signé Marie Desplechin, la mise en scène et la chorégraphie sont assurées par Thierry Thieû Niang.

D'une durée d'environ 1h15, ce spectacle en placement libre met en lumière une artiste plusieurs fois récompensée, notamment par le César de la meilleure actrice en 1998 et la Coupe Volpi à la Mostra de Venise en 2019.

Billetterie possible à l'office de tourisme. 11 .

208 Rue des Artisans Nevoy 45500 Loiret Centre-Val de Loire

Touchées par les Fées show in Nevoy Sunday, February 8

