Toucher le virtuel : les fascinantes interactions entre humains et machines IRISA Rennes

Toucher le virtuel : les fascinantes interactions entre humains et machines IRISA Rennes lundi 13 octobre 2025.

Toucher le virtuel : les fascinantes interactions entre humains et machines IRISA Rennes Lundi 13 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription obligatoire avec tirage au sort

Les visites Insolites du CNRS proposent des expériences uniques, en groupe restreint, au cœur de la recherche. Sites inaccessibles, expériences atypiques, rendez-vous singuliers au programme !

Toucher le virtuel : les fascinantes interactions entre humains et machines

—————————————————————————

Entrez dans les coulisses d’un des plus grands et anciens laboratoires de recherche en informatique. Lors de cette visite, faites une plongée fascinante dans le monde des interactions entre l’humain et la machine ! Découvrez comment notre cerveau peut contrôler des applications numériques… juste par l’activité cérébrale ! Mais aussi comment on peut toucher du doigt l’avenir grâce à l’haptique, cette science qui permet de ressentir et manipuler des objets à distance ou même en réalité virtuelle !

**Date** : 13 octobre 2025 à 14h00

**Durée** : 3H30

**Âge minimum** : 15 ans

### [Inscription obligatoire avant le 17 septembre à 10h00](https://visitesinsolites.cnrs.fr/visite/toucher-le-virtuel-ou-controler-des-applications-juste-par-lactivite-cerebrale-les-fascinantes-interactions-entre-les-humains-et-les-machines/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-13T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-13T17:30:00.000+02:00

1

https://visitesinsolites.cnrs.fr/visite/toucher-le-virtuel-ou-controler-des-applications-juste-par-lactivite-cerebrale-les-fascinantes-interactions-entre-les-humains-et-les-machines/

IRISA 263 Avenue du Général Leclerc, 35042 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine