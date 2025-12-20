Toucher les étoiles Bibliothèque temporaire Anglet
Toucher les étoiles Bibliothèque temporaire Anglet samedi 24 janvier 2026.
Toucher les étoiles
Bibliothèque temporaire 6 avenue Eugène Bernain Anglet Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Tout au long de la journée, participez aux ateliers fabrication d’étoiles !
Décorez la bibliothèque aux couleurs de la Nuit de la lecture !
À partir de 5 ans. .
