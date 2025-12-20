Toucher les étoiles Bibliothèque temporaire Anglet

Toucher les étoiles

Bibliothèque temporaire 6 avenue Eugène Bernain Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tout au long de la journée, participez aux ateliers fabrication d’étoiles !

Décorez la bibliothèque aux couleurs de la Nuit de la lecture !

À partir de 5 ans. .

Bibliothèque temporaire 6 avenue Eugène Bernain Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

English : Toucher les étoiles

